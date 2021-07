Mise, 1,7 mld per sviluppo di batterie e microelettronica (Di lunedì 12 luglio 2021) Al via il Fondo da 1,7 miliardi per la realizzazione degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI), che rientrano tra le catene del valore strategiche individuate dalla Ue in base alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Al via il Fondo da 1,7 miliardi per la realizzazione degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI), che rientrano tra le catene del valore strategiche individuate dalla Ue in base alla ...

Biotecnologie, crescono imprese e investimenti in Campania. Palmisano: Segnali incoraggianti dal Governo Il cui identikit presenta oltre agli 11 mld di fatturato, 13 mila addetti, più di 700 imprese di ... l'innalzamento del credito d'imposta da 4 a 20 milioni, la nuova identità e missione data dal Mise a ...

Il G20 e la Conferenza internazionale sul cambiamento climatico rilanciano la carbon tax Legambiente stima che lo Stato italiano spenda ogni anno 35,7 mld di euro l’anno in sussidi ... la chiave per sostenere la transizione energetica sta nel mettere «un prezzo robusto sul carbonio ...

