Advertising

sportli26181512 : #Marketing #Notizie La Liga svela un nuovo pallone per i match più importanti: Puma e LaLiga hanno presentato il nu… - CalcioFinanza : Dai derby al Clasico, la #Liga svela un nuovo pallone per i match più importanti -

Ultime Notizie dalla rete : Liga svela

CorCom

... in un unico pacchetto, DAZN con tutta la Serie A TIM (a cui si aggiungono la Uefa Europa League e il meglio della Uefa Conference League per i prossimi tre anni, la Serie B, laspagnola, la FA ...... in un unico pacchetto, Dazn con tutta la Serie A Tim (a cui si aggiungono la Uefa Europa League e il meglio della Uefa Conference League per i prossimi tre anni, la Serie B, laspagnola, la FA ...Anche in questa stagione nel massimo campionato spagnolo si utilizzerà un pallone speciale per alcuni match, dai derby al Clasico tra Real-Barcellona.Ecco perché non si esclude un tentativo per Lautaro, gradito ad Ancelotti, che significherebbe anche uno sgarbo agli odiati rivali dell’Atletico. Intanto i nerazzurri hanno piazzato una grande cession ...