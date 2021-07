Warner Bros smentisce i rumor sulla vendita di NetherRealm Studios e TT Games – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Warner Bros

Zack Snyder's Justice League 2 " il motion comic realizzato dai fan Nonostante l'acclamazione critica e commerciale del film,. e DC hanno in gran parte ignorato le richieste dei fan per ...Chiuderanno i lavori venerdì 23 luglio Adler con a seguire. Un programma che si preannuncia già molto intenso, arricchito anche dalle presentazioni di Fandango, Minerva Pictures, Wanted ...Warner Bros. ha voluto smentire i rumor riguardanti la vendita di di NetherRealm Studios e TT Games, team autori rispettivamente di serie come Mortal Kombat e i numerosi tie-in LEGO. La necessità ...WB Games smentisce le recenti voci di corridoio su una possibile vendita di NetherRealm e TT Games. Dopo la fusione tra WarnerMedia e Discovery avvenuta qualche mese fa, in molti hanno iniziato a preo ...