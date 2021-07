VIDEO - Infortunio shock per Lozano, attimi di tensione in Messico-Trinidad e Tobago: El Chucky ha perso i sensi (Di domenica 11 luglio 2021) Durante la gara tra Messico e le Trinidad e Tobago, la prima della fase a gironi della Concacaf Gold Cup, l'attaccante azzurro Hirving Lozano ha subito un brutto scontro di gioco dopo circa 10'. Mentre "El Chucky" completava un uno-due con un compagno, è stato spinto da un avversario e, cadendo a terra, è andato a sbattere contro il portiere avversario Phillip, compiendo un movimento innaturale con testa, collo e schiena. L'esterno del Napoli ha perso i sensi per vari minuti e questo ha comprensibilmente creato molta tensione. Ad ogni, modo, dopo pochi ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 11 luglio 2021) Durante la gara trae le, la prima della fase a gironi della Concacaf Gold Cup, l'attaccante azzurro Hirvingha subito un brutto scontro di gioco dopo circa 10'. Mentre "El" completava un uno-due con un compagno, è stato spinto da un avversario e, cadendo a terra, è andato a sbattere contro il portiere avversario Phillip, compiendo un movimento innaturale con testa, collo e schiena. L'esterno del Napoli haper vari minuti e questo ha comprensibilmente creato molta. Ad ogni, modo, dopo pochi ...

Lozano choc, scontro violento alla Gold Cup: esce dal campo in barella col collare! Aggiornamenti infortunio Lozano dal Messico La nazionale messicana tramite Twitter ha aggiornato la situazione: 'Hirving Lozano è stabile, cosciente e sarà sottoposto ad ulteriori controlli medici'

