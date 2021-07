Panatta: per battere Djokovic Berrettini deve continuare ad essere se stesso, senza inventare niente (Di domenica 11 luglio 2021) Oggi alle 15, a Wimbledon, Matteo Berrettini affronterà Djokovic nella finale. Sul Corriere della Sera il commento di Adriano Panatta. Berrettini, scrive, è più erbivoro di quanto lui non creda. “Ho seguito Matteo per tutto il torneo, e non c’è stato un match in cui non abbia giocato da erbivoro vero. Quello che non sono mai riuscito a essere io”. “è nato anche per vincere il torneo”. Si diverte, e dovrà continuare a divertirsi, scrive, ma per battere Djokovic serviranno anche altre cose. “Si sono annusati poche settimane fa al Roland Garros, e non mi è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 luglio 2021) Oggi alle 15, a Wimbledon, Matteoaffronterànella finale. Sul Corriere della Sera il commento di Adriano, scrive, è più erbivoro di quanto lui non creda. “Ho seguito Matteo per tutto il torneo, e non c’è stato un match in cui non abbia giocato da erbivoro vero. Quello che non sono mai riuscito aio”. “è nato anche per vincere il torneo”. Si diverte, e dovràa divertirsi, scrive, ma perserviranno anche altre cose. “Si sono annusati poche settimane fa al Roland Garros, e non mi è ...

