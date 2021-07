Variante Delta Francia | esperti chiedono giro di vite

(Di sabato 10 luglio 2021)in, In attesa degli annunci del presidente francese Emmanuel Macron lunedì sera, glidel Consiglio scientifico hanno raccomandato undiper bloccare la diffusione della mutazione nel paese, attraverso la vaccinazione obbligatoria del personale sanitario e l’adozione di “misure restrittive” localizzate. In un parere, il Consiglio avverte che “una quarta ondata legata allapotrebbe verificarsi rapidamente, con conseguenze per il sistema sanitario, malgrado il livello elevato delle immunizzazioni”. La ...

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché… - ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - TgLa7 : #BioNtech e #Pfizer hanno sviluppato un vaccino anti #Covid19 contro la variante #Delta e vogliono verificarne pres… - LuisCarpentieri : RT @RobertoBurioni: I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché il v… - Maxim22170 : RT @Cambiacasacca: Fortunatamente Pfizer sta adeguando il vaccino alla variante Delta. Poi in settembre dovrebbe adeguarlo alla variante k… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

La circolazione dellaè in aumento in Italia e oltre al tracciamento dei casi e al completamento dei cicli vaccinali è necessario rispettare le misure necessarie per evitare un aumento ...La voglia di tifare Italia è tanta, la paura delladi più. Se non basta lo stopdei sindaci, arrivano a dare man forte i prefetti che da Nord a Sud Italia vietano i maxischermi in piazza per assistere tutti insieme domenica sera alla ...Variante Delta in Francia, In attesa degli annunci del presidente francese Emmanuel Macron lunedì sera, gli esperti del Consiglio scientifico hanno raccomandato un giro di vite per bloccare la diffusi ...Cresce la curva epidemiologica nell’Isola, complice la variante Delta che da nord a sud sta accendendo nuovi focolai. E la Sardegna passa anche tra le regioni a rischio moderato secondo l’ultimo ...