“La mia auto (ma anche altre) rubata e distrutta a Brembate di Sopra: chi ha visto mi aiuti” (Di domenica 11 luglio 2021) Irene Bulla chiede aiuto dopo aver subito il furto dell’auto ritrovata poi distrutta in una nottata, quella di venerdì, che a Brembate di Sopra pare sia stata all’insegna del vandalismo e del bullismo. Ecco la sua lettera. Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 luglio io ed il mio compagno, siamo stati vittime di un furto d’auto. La nostra vettura, un’alfa 147, si trovava regolarmente parcheggiata in via XXV Aprile, a Brembate di Sopra. Alle 3.41 riceviamo la telefonata dai carabinieri di Zogno: ci informano che la nostra auto si trova in mezzo alla ... Leggi su bergamonews (Di domenica 11 luglio 2021) Irene Bulla chiede aiuto dopo aver subito il furto dell’ritrovata poiin una nottata, quella di venerdì, che adipare sia stata all’insegna del vandalismo e del bullismo. Ecco la sua lettera. Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 luglio io ed il mio compagno, siamo stati vittime di un furto d’. La nostra vettura, un’alfa 147, si trovava regolarmente parcheggiata in via XXV Aprile, adi. Alle 3.41 riceviamo la telefonata dai carabinieri di Zogno: ci informano che la nostrasi trova in mezzo alla ...

Advertising

RobertoBurioni : @DonDie_Sospeso Così è in diverse auto statunitensi. Il suono insopportabile continua all'infinito comunque, renden… - nicolatosti1 : @gianlucac1 @FabrizioChiodo Annaffio ogni settimana la mia auto con liquido che proviene da uno stato che taglia le… - Syview_ : Io che cerco La mia testa di auto che non convincermi che accetterà ma… - TeoSic58 : RT @Gazzetta_it: Aspettando la finale di #Euro2020 ecco #Panda Italia '90 cabrio. L'auto dei Mondiali di calcio è tra le più rare in circol… - giulieraa : mia nonna che vede la bis e dice “guarda che faccia da giovane che ha lei” la pupa fa calare l’auto stima a tutti @_emilife -

Ultime Notizie dalla rete : mia auto Saman Abbas, verbale dello zio Danish/ 'Andata via con una valigia, scappava spesso' Io ero nella mia camera e ho visto perché mi sono affacciato alla finestra. Ho visto che è uscita di casa a piedi, con la valigia, poi qualcuno è venuta a prenderla in auto. Io però non l'ho vista ...

Giorgio Conte: "Io e Paolo fratelli separati dalla musica" ... delle scoregge in compagnia, dell'acqua di colonia di mio padre, della cipria di mia madre, di ... Abbiamo entrambi la passione per le auto. Quella che rimpiango e sempre rimpiangerò è la Porsche gialla ...

Panda Italia '90 cabrio: l'auto dei Mondiali di calcio è tra le più ricercate in circolazione La Gazzetta dello Sport 1.3 T4 190CV PHEV 4xe AT6 Limited Leggi la prova di massimofreenet Jeep Renegade 1.6 Multijet Limited Salve a tutti, finalmente ho comprato l'auto che desideravo da diversi mesi,... Leggi la prova di dani39 Jeep Renegade 1.6 Multijet ...

1.3 MJT 95 CV AZIENDALE Street Leggi la prova di Samuele Mandis Fiat Punto Quando si sceglie un auto, si spera sempre di fare l'acquisto perfetto,... Leggi la prova di occhimagici Fiat Punto Ho deciso di comprare la mia Fiat Punto ...

Io ero nellacamera e ho visto perché mi sono affacciato alla finestra. Ho visto che è uscita di casa a piedi, con la valigia, poi qualcuno è venuta a prenderla in. Io però non l'ho vista ...... delle scoregge in compagnia, dell'acqua di colonia di mio padre, della cipria dimadre, di ... Abbiamo entrambi la passione per le. Quella che rimpiango e sempre rimpiangerò è la Porsche gialla ...Leggi la prova di massimofreenet Jeep Renegade 1.6 Multijet Limited Salve a tutti, finalmente ho comprato l'auto che desideravo da diversi mesi,... Leggi la prova di dani39 Jeep Renegade 1.6 Multijet ...Leggi la prova di Samuele Mandis Fiat Punto Quando si sceglie un auto, si spera sempre di fare l'acquisto perfetto,... Leggi la prova di occhimagici Fiat Punto Ho deciso di comprare la mia Fiat Punto ...