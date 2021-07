Revocato sciopero Atac lunedì | Tpl con servizio regolare

(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma –12 luglio il trasporto pubblico romano sarà regolarmente in. Il sindacato Faisa Cisal ha sospeso lodi 24 ore che era stato proclamato tra i lavoratori dell’. Così in un comunicato Roma Servizi per la Mobilità.

Con una nota sindacale congiunta CGIL " CISL " UIL hanno comunicato che è stato revocato lo sciopero degli operatori ecologici a Modica previsto inizialmente per la giornata del 14 luglio. La revoca è arrivata a seguito di una comunicazione emanata dalla IGM in cui si evince l'avvenuto pagamento della mensilità di maggio ...