Pixel 6, fino a cinque anni di aggiornamenti. Le specifiche complete secondo le ultime indiscrezioni (Di venerdì 9 luglio 2021) Il leaker Jon Prosser è sicuro: ci saranno cinque anni di supporto per i Pixel 6, con almeno tre major release di Android. Il merito è da ricercarsi nell’utilizzo di un SOC fatto in casa su cui Google ha totale controllo... Leggi su dday (Di venerdì 9 luglio 2021) Il leaker Jon Prosser è sicuro: ci sarannodi supporto per i6, con almeno tre major release di Android. Il merito è da ricercarsi nell’utilizzo di un SOC fatto in casa su cui Google ha totale controllo...

Advertising

ReTwitStorm_ita : #Pixel 6, fino a #Cinque anni di #Aggiornamenti. Le #Specifiche #Complete #Secondo le #Ultime indiscrezioni… - Digital_Day : L'unica cosa che ormai non sappiamo del Pixel 6 è quando verrà annunciato - Mostramiart : La call per street artists City Pixel by OCA è stata prorogata fino all’11 luglio! Avete ancora alcuni giorni per… - pixel_di : RT @AntonioNbo15: In FINALE???? Fino alla VITTORIA ???? Forza AZZURRI???? - Sil_Fanwork : RT @t_honeybee: Lasciate che ve lo dica, si sta arrivando al limite. Si sta passando dal bullismo, ad istigazione al suicidio fino all'asfi… -