Montreal, Erik Hurtado non si vaccina e il club lo cede: “È un problema” (Di venerdì 9 luglio 2021) Le campagne di vaccinazione contro il Covid-19 continuano in tutto il mondo, ma gli scettici non mancano. La paura del vaccino può giocare brutti scherzi, come nel caso di Erik Hurtado. L’attaccante statunitense si è infatti rifiutato di sottoporsi alla somministrazione della dose ed è stato per questo ceduto dal suo club, il Montreal. Come riportato da The Athetic e Daily Mail, il calciatore è stato ceduto per duecentomila dollari alla formazione dei Columbus Crew a causa della mancata vaccinazione. Il classe 1990 non si sentiva sicuro di ricevere la dose, ma questa scelta lo rendeva un ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Le campagne dizione contro il Covid-19 continuano in tutto il mondo, ma gli scettici non mancano. La paura del vaccino può giocare brutti scherzi, come nel caso di. L’attaccante statunitense si è infatti rifiutato di sottoporsi alla somministrazione della dose ed è stato per questo ceduto dal suo, il. Come riportato da The Athetic e Daily Mail, il calciatore è stato ceduto per duecentomila dollari alla formazione dei Columbus Crew a causa della mancatazione. Il classe 1990 non si sentiva sicuro di ricevere la dose, ma questa scelta lo rendeva un ...

