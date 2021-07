L’estate del Torino: ritiro in Val Gardena, poi amichevole con il Rennes (Di venerdì 9 luglio 2021) Iniziano i preparativi per la nuova stagione del Torino: la squadra di Ivan Juric ha annunciato luogo e date del ritiro precampionato. Il ritiro avverrà dal 13 al 30 luglio a Santa Cristina, località posta a 1.428 metri di altitudine, nel cuore della Val Gardena. La preparazione consisterà in allenamenti fisici, atletici e tecnico-tattici, visibili dal pubblico presso il centro sportivo “Mulin da Coi”. Nel frattempo, ci saranno anche alcune amichevoli: il 18 luglio ci sarà l’esordio contro l’Obermais Merano, squadra militante in Eccellenza, il 24 luglio, a Bressanone, si disputerà l’amichevole contro il ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Iniziano i preparativi per la nuova stagione del: la squadra di Ivan Juric ha annunciato luogo e date delprecampionato. Ilavverrà dal 13 al 30 luglio a Santa Cristina, località posta a 1.428 metri di altitudine, nel cuore della Val. La preparazione consisterà in allenamenti fisici, atletici e tecnico-tattici, visibili dal pubblico presso il centro sportivo “Mulin da Coi”. Nel frattempo, ci saranno anche alcune amichevoli: il 18 luglio ci sarà l’esordio contro l’Obermais Merano, squadra militante in Eccellenza, il 24 luglio, a Bressanone, si disputerà l’contro il ...

