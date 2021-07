L’albo d’oro degli Europei di calcio (Di venerdì 9 luglio 2021) In quindici edizioni disputate, i Campionati Europei sono stati vinti da dieci diverse nazionali, due delle quali non esistono più Leggi su ilpost (Di venerdì 9 luglio 2021) In quindici edizioni disputate, i Campionatisono stati vinti da dieci diverse nazionali, due delle quali non esistono più

Advertising

ilpost : L’albo d’oro degli Europei di calcio - glomonaco : @FrancescoOrdine buona sera Dottor Ordine, anche stasera l’albo d’oro Gianluca delira…?????? - Danibe23 : @popopop57274634 @CarmineTool Eh no, l'albo d'oro conta solo a targhe alterne. Prima regola del tipico ossessionato, ricordatelo. - antonio_race : @Chiariello_CS Potere forti, Inghilterra? Albo d'oro pessimo, 1 mondiale nel '66 poi nulla più La Danimarca seppur… - rprat75 : @PanzerUberAlles no, il mondo conta zero. Sono favole che raccontano sui social. Quando fra 10 anni scorrerai l'alb… -

Ultime Notizie dalla rete : L’albo d’oro L’albo d’oro degli Europei di calcio Il Post