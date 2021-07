Justin Chambers interpreterà Marlon Brando nella serie The Offer (Di venerdì 9 luglio 2021) L'attore Justin Chambers, ex star di Grey's Anatomy, farà parte del cast della serie The Offer con l'iconico ruolo di Marlon Brando. Justin Chambers avrà il prestigioso ruolo di Marlon Brando nella serie The Offer, il progetto di Paramount+ che racconterà la realizzazione del film cult Il Padrino. L'attore ritornerà quindi sul piccolo schermo dopo aver detto addio, un po' a sorpresa, a Grey's Anatomy quasi un anno e mezzo fa. Justin ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 luglio 2021) L'attore, ex star di Grey's Anatomy, farà parte del cast dellaThecon l'iconico ruolo diavrà il prestigioso ruolo diThe, il progetto di Paramount+ che racconterà la realizzazione del film cult Il Padrino. L'attore ritornerà quindi sul piccolo schermo dopo aver detto addio, un po' a sorpresa, a Grey's Anatomy quasi un anno e mezzo fa....

