Wimbledon 2021, Simone Bolelli esce in semifinale nel torneo di doppio maschile

Oggi, sabato 3 luglio, il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si sta giocando sull'erba outdoor di Londra, ha visto disputarsi le semifinali del tabellone principale del doppio maschile, con l'ultimo azzurro in gara, Simone Bolelli, che è stato eliminato. L'azzurro, in coppia con l'argentino Máximo González, ha perso in tre set al cospetto della coppia numero 4 del seeding, composta dallo spagnolo Marcel Granollers-Pujol e dall'altro argentino Horacio Zeballos, vincente con lo score di 6-4 6-4 7-6 in due ore e sedici minuti.

