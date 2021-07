Vinci Casa giovedì 08 luglio 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di giovedì 8 luglio 2021) Vinci Casa giovedì 08 luglio 2021. L’estrazione di giovedì 08/07/2021 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021)08. L’estrazione di08/07/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live ...

Advertising

italiaserait : Vinci Casa giovedì 08 luglio 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi - FlavioCinguetta : RT @Giancar20108099: @InterCM16 Se perdi col PSG non penso possa essere un dramma se non vinci in casa con lo shaktar si - 5maggio2002 : @IMinterista1908 @marifcinter Portales casa tutt oooppppss sei fuori da tutto oooppps ti umilia il Beer Sheva ooopp… - Giancar20108099 : @InterCM16 Se perdi col PSG non penso possa essere un dramma se non vinci in casa con lo shaktar si - fisco24_info : All'asta un disegno di Da Vinci, attesi 14 milioni di euro: Raffigurante la testa di un orso verrà offerto oggi al… -