I Cinque Stelle si spaccano sulla riforma della giustizia (Di giovedì 8 luglio 2021) sulla riforma della giustizia il presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della giustizia Marta Cartabia tirano dritto aggirando gli ostacoli. Nonostante le resistenze del Movimento Cinque Stelle, il consiglio dei ministri che oggi affronterà le proposte di modifica del processo penale per velocizzare i tempi e adeguarsi agli standard europei non è stato rinviato. Da Palazzo Chigi il messaggio è chiaro: non possono esserci ritardi. I finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) arriveranno solo se il governo italiano e il ...

