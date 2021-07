Gabriele Parpiglia, l’intervista: un nuovo programma forte e coraggioso (Di giovedì 8 luglio 2021) Gabriele Parpiglia è uno dei personaggi più noti del piccolo schermo (e non solo): in collaborazione con LiveNow, il giornalista ha voluto proporre il suo nuovo format di inchiesta dal titolo “Il bianco e il nero”. Un programma coraggioso che attraverso interviste, approfondimenti e retroscena cercherà di far luce e offrire, a tutti i suoi telespettatori, un quadro più ampio e completo su fatti di cronaca e spettacolo. Gabriele Parpiglia Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 8 luglio 2021)è uno dei personaggi più noti del piccolo schermo (e non solo): in collaborazione con LiveNow, il giornalista ha voluto proporre il suoformat di inchiesta dal titolo “Il bianco e il nero”. Unche attraverso interviste, approfondimenti e retroscena cercherà di far luce e offrire, a tutti i suoi telespettatori, un quadro più ampio e completo su fatti di cronaca e spettacolo.Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Gabriele Parpiglia Malika, Georgette Polizzi dice di lei "Ilary Blasi la chiama tutti i giorni ?" Menù 1 Malika Chalhy e la partecipazione ai reality 2 Georgette Polizzi su Malika a Il bianco e il nero di Gabriele Parpiglia 3 I dubbi di Georgette 3.1 Condividi: 3.2 Mi piace: Spread the love Ricorderete tutti Malika Chalhy, ovvero la giovane ragazza fiorentina la quale nei mesi scorsi è stata ...

Parpiglia Vs Pierpaolo Pretelli 'Caso Malika? Vergogna'/ 'Gravissima risposta' Duro attacco quello del giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia nei confronti dell'ex velino e gieffino Pierpaolo Pretelli . Nel nuovo appuntamento con il talk condotto da Parpiglia su LiveNow, Il Bianco e il Nero, il giornalista ha affrontato ...

Gabriele Parpiglia: età, moglie, matrimonio, mamma, malattia, Zorzi, Selvaggia Lucarelli, Instagram DonnaPOP Gabriele Parpiglia, l’intervista: un nuovo programma forte e coraggioso Gabriele Parpiglia è uno dei personaggi più noti del piccolo schermo (e non solo): in collaborazione con LiveNow, il giornalista ha voluto ...

Parpiglia Vs Pierpaolo Pretelli “Caso Malika? Vergogna”/ “Gravissima risposta” Gabriele Parpiglia si scaglia contro Pierpaolo Pretelli per non aver detto la sua sul caso Malika a differenza della fidanzata Giulia Salemi Duro attacco quello del giornalista e autore televisivo ...

