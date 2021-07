Estate a Nettuno, al via le navette: orari, corse e informazioni utili (Di giovedì 8 luglio 2021) Saranno attive da domani, venerdì 9 luglio, le due navette che collegheranno le aree di sosta del territorio al centro cittadino di Nettuno. Nettuno, navette per raggiungere il mare A disposizione di cittadini e turisti ci saranno in maniera completamente gratuita: – La Navetta spiagge attiva tutti i giorni con corse ogni 40 minuti dalle 8,20 alle 13 e dalle 15 alle 19 con partenza dal capolinea di via San Giacomo (Scuola De Franceschi) – La Navetta Serale attiva nei weekend con corse ogni 20 minuti dalle ore 20,30 alle 01,10 con partenze dal capolinea di via San Giacomo (Scuola ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 luglio 2021) Saranno attive da domani, venerdì 9 luglio, le dueche collegheranno le aree di sosta del territorio al centro cittadino diper raggiungere il mare A disposizione di cittadini e turisti ci saranno in maniera completamente gratuita: – La Navetta spiagge attiva tutti i giorni conogni 40 minuti dalle 8,20 alle 13 e dalle 15 alle 19 con partenza dal capolinea di via San Giacomo (Scuola De Franceschi) – La Navetta Serale attiva nei weekend conogni 20 minuti dalle ore 20,30 alle 01,10 con partenze dal capolinea di via San Giacomo (Scuola ...

