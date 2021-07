Bomba al centro dell'impiego di Avellino: arrestati 2 no - mask (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono stati arrestati all'alba dai carabinieri del Ros gli autori dell'attentato ai danni del centro per l'impiego di Avellino. I due cinquantenni progettarono e fecero esplodere un ordigno pochi ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono statiall'alba dai carabinieri del Ros gli autori'attentato ai danni delper l'di. I due cinquantenni progettarono e fecero esplodere un ordigno pochi ...

Agenzia_Italia : Arrestati due no mask per la bomba al centro per l'impiego di Avellino - mrcfsn : RT @_Carabinieri_: Avellino: #Carabinieri ROS arrestano 2 uomini per terrorismo e eversione. Gli indagati, iscritti nelle liste dei “movime… - _Carabinieri_ : Avellino: #Carabinieri ROS arrestano 2 uomini per terrorismo e eversione. Gli indagati, iscritti nelle liste dei “m… - PanfiloAngelone : I #NoMasks di Avellino, quelli che hanno messo la bomba al centro per l'impiego, sono due emeriti COGLIONI! Ma pegg… - anitaelaura : Adesso diranno no vax terroristi. Chi fa queste cose è contro chi non vuole vaccinarsi ?Avellino, bomba contro nor… -

