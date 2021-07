Red Dead Online: Blood Money porta sanguinose rapine nel gioco con un atteso aggiornamento (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nuovi contenuti in arrivo per Red Dead Online: Rockstar ha delineato attraverso un comunicato stampa che la prossima settimana arriverà Blood Money, un nuovo contenuto che introdurrà una serie di sanguinose rapine. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato nella sua interezza. Nei vicoli della capitale del Lemoyne si mormora che Guido Martelli, braccio destro e sottoposto del famigerato Angelo Bronte, abbia bisogno di pistoleri di robusta costituzione. Martelli vuole recuperare un bene di valore, il Capitale. Creato per scambiarsi fondi lontano dagli attenti occhi degli esattori, è ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nuovi contenuti in arrivo per Red: Rockstar ha delineato attraverso un comunicato stampa che la prossima settimana arriverà, un nuovo contenuto che introdurrà una serie di. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato nella sua interezza. Nei vicoli della capitale del Lemoyne si mormora che Guido Martelli, braccio destro e sottoposto del famigerato Angelo Bronte, abbia bisogno di pistoleri di robusta costituzione. Martelli vuole recuperare un bene di valore, il Capitale. Creato per scambiarsi fondi lontano dagli attenti occhi degli esattori, è ...

