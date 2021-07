Pagelle Inghilterra-Danimarca 2-1 dts, voti e tabellino semifinale Euro 2020 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le Pagelle e il tabellino di Inghilterra-Danimarca, seconda semifinale di Euro 2020. Ai padroni servono i tempi supplementari per avere la meglio degli uomini di Hjulmand: termina 2-1, con il gol decisivo di Kane al 104? sulla ribattuta del rigore precedentemente respinto da Schmeichel. Di seguito le nostre Pagelle della partita che consegna all’Inghilterra per la prima volta nella sua storia il passa per la finale di un Europeo. LA CRONACA DELLA PARTITA HIGHLIGHTS DELLA PARTITA voti E ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lee ildi, secondadi. Ai padroni servono i tempi supplementari per avere la meglio degli uomini di Hjulmand: termina 2-1, con il gol decisivo di Kane al 104? sulla ribattuta del rigore precedentemente respinto da Schmeichel. Di seguito le nostredella partita che consegna all’per la prima volta nella sua storia il passa per la finale di unpeo. LA CRONACA DELLA PARTITA HIGHLIGHTS DELLA PARTITAE ...

