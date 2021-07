Microsoft e Pentagono | tutto da rifare Jeff Bezos ringrazia ed è sempre più riccoHDblog it

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Non ci sarà nessun ritorno dello JEDI.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Tutto da rifare: il contratto da 10 miliardi di dollari firmato dae dalper il cloud JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) è stato cancellato . Hanno in parte influito le pressioni di Amazon, che sin da subito si è battuta contro la ......ha annunciato di aver annullato il contratto per la fornitura di un servizio 'cloud' del valore di 10 miliardi di dollari assegnato anel 2019 e portato in tribunale da Amazon. Il...Jeff Bezos dei record: il fondatore di Amazon arriva a valere 211 miliardi di dollari. La volata dei titoli di Amazon a Wall Street, con il Pentagono che ha annullato il maxi-contratto da 10 miliardi ...Il Pentagono annulla il contratto Jedi (Joint Enterprise Defense Infrastructure) da 10 miliardi di dollari a Microsoft per modernizzate il cloud computing e prepara una nuova gara che rimette in pista ...