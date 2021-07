È l’Italia che vince e resiste. E la Spagna si deve arrendere (Di mercoledì 7 luglio 2021) Chissà se va… Se lo chiedevano in molti, non solo Raffaella Carrà, quando tre anni fa Roberto Mancini prese la guida di una Nazionale spenta e deludente. E forse solo il ct poteva credere davvero di arrivare così lontano, anche se il bello deve ancora venire e non ci si può fermare proprio adesso, a un passo dal titolo europeo che manca all’Italia da più di 50 anni, da quando (1968) grazie a un gol di Domenghini si potè ripetere la finale e battere la Jugoslavia. l’Italia che per tutti gli Europei aveva fatto la Spagna, comandando il gioco come le furie rosse dei bei tempi e dando una lezione anche al Belgio primo della ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Chissà se va… Se lo chiedevano in molti, non solo Raffaella Carrà, quando tre anni fa Roberto Mancini prese la guida di una Nazionale spenta e deludente. E forse solo il ct poteva credere davvero di arrivare così lontano, anche se il belloancora venire e non ci si può fermare proprio adesso, a un passo dal titolo europeo che manca alda più di 50 anni, da quando (1968) grazie a un gol di Domenghini si potè ripetere la finale e battere la Jugoslavia.che per tutti gli Europei aveva fatto la, comandando il gioco come le furie rosse dei bei tempi e dando una lezione anche al Belgio primo della ...

