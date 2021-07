Accordo di codeshare tra Aegean e Volotea

(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) –hanno siglato undisu 100 rotte internazionali aventi come destinazione la Grecia. Si tratta di collegamenti con Italia, Francia, Spagna, che riguardano gli aeroporti italiani di Venezia, Verona, Napoli e Genova. tutte le rotte selezionate non hanno sovrapposizioni e sono state studiate per consentire a entrambi i vettori una notevole opportunità di crescita.

