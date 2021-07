Variante Delta in Israele, 500 contagi: “Diminuisce efficacia Pfizer” (Di martedì 6 luglio 2021) Sono più di 500 i nuovi casi di coronavirus diagnosticati in Israele, alle prese con la Variante Delta del virus, nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato di contagi più alto da marzo, come sottolinea il sito di Ynet, spiegando che i medici temono si possano raggiungere i mille casi entro la prossima settimana. Il 50 per cento dei nuovi casi riguarda studenti delle scuole, sottolinea il quotidiano, spiegando che circa 50mila persone sono in quarantena. In ospedale ci sono inoltre 33 persone ricoverate in gravi condizioni. Secondo il ministero della Salute israeliano, l’efficacia del vaccino ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) Sono più di 500 i nuovi casi di coronavirus diagnosticati in, alle prese con ladel virus, nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato dipiù alto da marzo, come sottolinea il sito di Ynet, spiegando che i medici temono si possano raggiungere i mille casi entro la prossima settimana. Il 50 per cento dei nuovi casi riguarda studenti delle scuole, sottolinea il quotidiano, spiegando che circa 50mila persone sono in quarantena. In ospedale ci sono inoltre 33 persone ricoverate in gravi condizioni. Secondo il ministero della Salute israeliano, l’del vaccino ...

