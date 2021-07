Rave party | i ragazzi raccolgono i rifiuti e li sistemano in sacchi

Advertising

repubblica : Pisa, maxi rave party illegale di due giorni: 5mila giovani senza mascherina da tutta Europa - FratellidItalia : ?? Perché il governo impone la chiusura alle discoteche che pagano le tasse e rispettano le regole? ?? Link:… - Corriere : Pisa, rave party clandestino con seimila persone da tutta Europa: la polizia blocca gli accessi - PaolinoFabrizi1 : RT @FratellidItalia: ?? Perché il governo impone la chiusura alle discoteche che pagano le tasse e rispettano le regole? ?? Link: https://t.… - cascinanotizie : ?? Concluso il rave party di Tavolaia ?? Musica spenta nella notte. Restano solo un centinaio di persone. Identificat… -

Ultime Notizie dalla rete : Rave party

La festa abusiva in provincia di Pisa si chiuse: 300 i denunciati. I partecipanti hanno ripulito ...abusivo, un partecipante: "Bella atmosfera, queste feste non fanno ...AGI - Tavolaia, da tre giorni 'ostaggio' del rave party abusivo, forse il più grande d’Europa in periodo Covid, si sta piano piano liberando dall’assedio: dei circa 6000 partecipanti ne sono rimasti ...I titolari dei locali da ballo della Toscana scenderanno in piazza per protestare insieme ai loro dipendenti e collaboratori. Lo faranno domani, martedì 6 ...