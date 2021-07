Pokémon Go compie 5 anni e fa impazzire anche gli over 60

(Di martedì 6 luglio 2021) (Foto: Pokemon)Go celebra i suoi primi, gloriosi, cinquedi vita con un evento speciale che rende omaggio a uno dei videogiochi più popolari di sempre. Dal boom incredibile del debutto del 2016 a oggi, la creatura di Niantic ha saputo resistere grazie a costanti aggiornamenti, pescando dall’immenso database dei mostriciattoli di Nintendo e sfruttando appieno le potenzialità della realtà aumentata. È curioso scoprire come in Giappone i giocatori più assidui siano tutti piuttosto maturi, nella fascia60. Nel 2016,Go era diventato un fenomeno globale, frantumando ogni record di download e mostrando ...

Advertising

lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Pokemon Go compie 5 anni e celebra con una lunga festa di 9 giorni - MrGadgetTech : Pokemon Go compie 5 anni e celebra con una lunga festa di 9 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon compie

Gametimers

Manage cookie settings Tanti sono stati i giochi portati su Game Boy Advance: tra questi ricordiamoZaffiro e Rubino, Sonic Advance, The Legend of Zelda: The Minish Cap, Advance Wars e ...Goil suo primo lustro e celebra questi cinque anni di grandi successi con una nuova festa estiva. Si possono acquistare online i biglietti, che passano da un prezzo di 14,99 dollari ...