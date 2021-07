Calciomercato Serie C, Catanzaro: arriva Tentardini (Di martedì 6 luglio 2021) Catanzaro - Il Catanzaro , in un comunicato, ha reso noto l'acquisto di Alberto Tentardini , che si legherà al club calabrese per 2 anni. Di seguito la nota societaria: "Confermata la notizia ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 luglio 2021)- Il, in un comunicato, ha reso noto l'acquisto di Alberto, che si legherà al club calabrese per 2 anni. Di seguito la nota societaria: "Confermata la notizia ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Catanzaro: arriva Tentardini: Il difensore si legherà ai calabresi per 2 anni… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Matelica: ecco Iotti: Il difensore del 1995 arriva dopo le esperienze con le giovanili del M… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Viterbese: ecco Ricchi: Il giocatore, prodotto dell'Empoli, si è legato al club laziale dopo… - sportli26181512 : Calciomercato Inter, rinnovo fino al 2022 per Kolarov: Il terzino serbo resterà in nerazzurro per un altro anno… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Triestina: il nuovo tecnico è Bucchi: Nei prossimi giorni ci sarà la conferenza di presentaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Catanzaro: arriva Tentardini CATANZARO - Il Catanzaro , in un comunicato, ha reso noto l'acquisto di Alberto Tentardini , che si legherà al club calabrese per 2 anni. Di seguito la nota societaria: "Confermata la notizia ...

Calciomercato Serie C, Matelica: ecco Iotti MACERATA - Il Matelica , in una nota, ha ufficializzato l'acquisto del difensore centrale Luca Iotti . Ecco il comunicato del club: "Approda in biancorosso il difensore centrale classe 1995 Luca Iotti ...

Calciomercato Serie C, Matelica: ecco Berardi Corriere dello Sport Sampdoria Femminile, ufficializzato il mister per la serie A È stato ufficialmente presentato il nuovo allenatore della squadra blucerchiata. Si tratta di Antonio Cincotta, 36 anni, in arrivo dalla Fiorentina femminile. Nella città gigliata, nel quinquennio 201 ...

Colpo grosso per la Ternana Futsal: arriva il brasiliano Sachet Nuovo elemento per coach Pellegrini. Si tratta di un giocatore che con i suoi gol ha fatto vincere diversi campionati alle squadre dove ha militato. Colpo grosso per la Ternana Futsal. Si tratta di Ce ...

CATANZARO - Il Catanzaro , in un comunicato, ha reso noto l'acquisto di Alberto Tentardini , che si legherà al club calabrese per 2 anni. Di seguito la nota societaria: "Confermata la notizia ...MACERATA - Il Matelica , in una nota, ha ufficializzato l'acquisto del difensore centrale Luca Iotti . Ecco il comunicato del club: "Approda in biancorosso il difensore centrale classe 1995 Luca Iotti ...È stato ufficialmente presentato il nuovo allenatore della squadra blucerchiata. Si tratta di Antonio Cincotta, 36 anni, in arrivo dalla Fiorentina femminile. Nella città gigliata, nel quinquennio 201 ...Nuovo elemento per coach Pellegrini. Si tratta di un giocatore che con i suoi gol ha fatto vincere diversi campionati alle squadre dove ha militato. Colpo grosso per la Ternana Futsal. Si tratta di Ce ...