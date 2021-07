Una canzone mi salverà (Di lunedì 5 luglio 2021) Fine anni Novanta, mi era entrata in testa una canzone che faceva così: “Novocaine for the soul, you’d better give me something to fill the hole…”. La canticchiavo in continuazione, fino a consumarla. L’uomo che invocava un anestetico, la Novocaina, per colmare la sua voragine, si chiama Mark Oliver Everett, e sebbene quei versi da lui scritti e messi in musica fossero rivestiti da un arrangiamento allegro e quasi ballabile, esprimevano un esplicito grido di dolore. Si tende a non considerare il testo di una canzone, quasi sempre si ascolta distrattamente, senza fare lo sforzo di comprenderne il significato che si rivela solo alla lettura. A me piace ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 5 luglio 2021) Fine anni Novanta, mi era entrata in testa unache faceva così: “Novocaine for the soul, you’d better give me something to fill the hole…”. La canticchiavo in continuazione, fino a consumarla. L’uomo che invocava un anestetico, la Novocaina, per colmare la sua voragine, si chiama Mark Oliver Everett, e sebbene quei versi da lui scritti e messi in musica fossero rivestiti da un arrangiamento allegro e quasi ballabile, esprimevano un esplicito grido di dolore. Si tende a non considerare il testo di una, quasi sempre si ascolta distrattamente, senza fare lo sforzo di comprenderne il significato che si rivela solo alla lettura. A me piace ...

