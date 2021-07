Un top di gamma con 2 schermi il OnePlus 9T Pro, le novità apportate (Di lunedì 5 luglio 2021) OnePlus e OPPO stanno per unirsi, e probabilmente il OnePlus 9T Pro sarà il primo top di gamma nato sotto questa fusione. Come riportato da ‘gizchina.com‘, il dispositivo è previsto per la seconda parte dell’anno, ed avrà probabilmente uno schermo secondario sul retro, proprio accanto alle 4 fotocamere, che resteranno al solito posto. Non sappiamo a cosa possa esattamente servire questo piccolo display posteriore, ma probabilmente lo scopo è quello di inquadrarsi meglio per lo scatto di selfie, o per la ricezione di notifiche importanti quando il dispositivo è capovolto (senza, quindi, la necessità di girarlo per poter prendere visione ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 5 luglio 2021)e OPPO stanno per unirsi, e probabilmente il9T Pro sarà il primo top dinato sotto questa fusione. Come riportato da ‘gizchina.com‘, il dispositivo è previsto per la seconda parte dell’anno, ed avrà probabilmente uno schermo secondario sul retro, proprio accanto alle 4 fotocamere, che resteranno al solito posto. Non sappiamo a cosa possa esattamente servire questo piccolo display posteriore, ma probabilmente lo scopo è quello di inquadrarsi meglio per lo scatto di selfie, o per la ricezione di notifiche importanti quando il dispositivo è capovolto (senza, quindi, la necessità di girarlo per poter prendere visione ...

Advertising

angeberchi3 : RT @lautomobile_ACI: Per la nostra fuga dalla città abbiamo potuto contare sulla @Audi Q4 50 e-tron quattro, che si posiziona al top della… - 24h_Tecnologia : Realme GT 5G: il vero fuoriserie della fascia media [RECENSIONE]: Presentato da pochissimo e già nelle nostre mani,… - lautomobile_ACI : Per la nostra fuga dalla città abbiamo potuto contare sulla @Audi Q4 50 e-tron quattro, che si posiziona al top del… - androidworldit : In un video pubblicitario diffuso sui social cinesi i due marchi vengono mostrati a fianco. - ItaSmartReview : Realme collaborerà con Kodak per il prossimo top gamma - -

Ultime Notizie dalla rete : top gamma Un top di gamma con 2 schermi il OnePlus 9T Pro, le novità apportate OnePlus e OPPO stanno per unirsi, e probabilmente il OnePlus 9T Pro sarà il primo top di gamma nato sotto questa fusione. Come riportato da ' gizchina.com ', il dispositivo è previsto per la seconda parte dell'anno, ed avrà probabilmente uno schermo secondario sul retro, proprio ...

Skoda Enyaq iV - A listino la variante 80x a trazione integrale In futuro, la Skoda prevede di aggiungere la top di gamma vRS da 306 CV, della quale però non sono ancora noti prezzo e data di lancio . 4x4 Ev da 265 CV. Il powertrain della Enyaq iV 80x è composto ...

OnePlus 9T Pro con 2 schermi sarà il nuovo top di gamma OPPO Androidworld Mercedes si sta preparando a unire AMG, Maybach e Classe G Mercedes si sta preparando a unire i sottomarchi AMG, Maybach e Classe G in un nuovo gruppo aziendale al fine di aumentare la produttività e la redditività. Come riportato da Automotive News Europe, l ...

Un top di gamma con 2 schermi il OnePlus 9T Pro, le novità apportate OnePlus e OPPO stanno per unirsi, e probabilmente il OnePlus 9T Pro sarà il primo top di gamma nato sotto questa fusione. Come riportato da ‘ gizchina.com ‘, il dispositivo è previsto per la seconda p ...

OnePlus e OPPO stanno per unirsi, e probabilmente il OnePlus 9T Pro sarà il primodinato sotto questa fusione. Come riportato da ' gizchina.com ', il dispositivo è previsto per la seconda parte dell'anno, ed avrà probabilmente uno schermo secondario sul retro, proprio ...In futuro, la Skoda prevede di aggiungere ladivRS da 306 CV, della quale però non sono ancora noti prezzo e data di lancio . 4x4 Ev da 265 CV. Il powertrain della Enyaq iV 80x è composto ...Mercedes si sta preparando a unire i sottomarchi AMG, Maybach e Classe G in un nuovo gruppo aziendale al fine di aumentare la produttività e la redditività. Come riportato da Automotive News Europe, l ...OnePlus e OPPO stanno per unirsi, e probabilmente il OnePlus 9T Pro sarà il primo top di gamma nato sotto questa fusione. Come riportato da ‘ gizchina.com ‘, il dispositivo è previsto per la seconda p ...