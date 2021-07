Si balla ovunque tranne che nelle discoteche La rabbia dei gestori

(Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug – Siche: è la protesta dei, ancora in attesa dal governo di una data per la riapertura. “Ci avevano promesso che si stava lavorando per far ripartiree locali da ballo il primo luglio. Oggi siamo al 5, e sulle riaperture promesse registriamo solo un inquietante silenzio. Intanto l’abusivismo dilaga“. A dichiararlo è Filippo Grassi, responsabile nazionale del compartodi Fiepet Confesercenti. Intanto nel Paese tra baretti sulla spiaggia – con...

Advertising

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: 'Al 5 luglio ancora nessuna notizia dal governo sulla riapertura' - SoniaLaVera : RT @IlPrimatoN: 'Al 5 luglio ancora nessuna notizia dal governo sulla riapertura' - rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: 'Al 5 luglio ancora nessuna notizia dal governo sulla riapertura' - IlPrimatoN : 'Al 5 luglio ancora nessuna notizia dal governo sulla riapertura' - TinTarantino : @WRicciardi si balla ovunque illegalmente tranne in discoteca altro che COVID… manifestazione organizzata a ROMA… -

Ultime Notizie dalla rete : balla ovunque

Bufale.net

Ma sfugge cosa accade intorno: assembramentipermessi consentiti, tollerati: sisenza controlli, senza sicurezza, in barba ad ogni più elementare regola, ma il problema sono le ...E riempiono le spiagge di gente che si affolla e che; lo stesso nelle piazze. Mentre noi ... " Intanto, si sta ballando, nei bar come nei ristoranti, nei dinner show come negli apericena ...Mentre si discute ancora sull’apertura dei locali da ballo, brulicano le situazioni fuorilegge: il weekend folle in Riviera ..."La gente balla per le strade, la gente balla nelle case private. Tanto vale che si utilizzino anche le discoteche. Le apri con regole più ferree, che però devono essere applicate, rispetto a chi può ...