Ddl Zan, martedì i primi due round in Senato. E Salvini (alleato con Renzi) ricatta il Pd: “Letta non insista o affossa la legge” (Di lunedì 5 luglio 2021) Strada in salita per il ddl Zan al Senato. Domani doppio round con il tavolo dei capigruppo, alle 11, in cerca di un accordo sul testo contro i reati legati all’omofobia fermo da settimane in Commissione Giustizia, poi tocca all’Aula (16.30) votare sulla calendarizzazione della norma, secondo quando deciso negli scorsi giorni, con l’accordo per portare il testo in Aula il 13 luglio. Oggi il leader della Lega Matteo Salvini ha rilanciato la sua proposta di modifica del testo, con un appello ai partiti: “Condividiamo entro domani un testo senza ideologia, bavagli e bimbi coinvolti”. E ricatta il Partito democratico: “Spero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Strada in salita per il ddl Zan al. Domani doppiocon il tavolo dei capigruppo, alle 11, in cerca di un accordo sul testo contro i reati legati all’omofobia fermo da settimane in Commissione Giustizia, poi tocca all’Aula (16.30) votare sulla calendarizzazione della norma, secondo quando deciso negli scorsi giorni, con l’accordo per portare il testo in Aula il 13 luglio. Oggi il leader della Lega Matteoha rilanciato la sua proposta di modifica del testo, con un appello ai partiti: “Condividiamo entro domani un testo senza ideologia, bavagli e bimbi coinvolti”. Eil Partito democratico: “Spero ...

