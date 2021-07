Unghie Corallo | il rosso di cui ti innamorerai quest’estate

(Di domenica 4 luglio 2021) Lesono entrate in tendenza già la scorsa estate ma tornano, più attuali che mai anche nell’estate 2021. Ilè uno dei colori estivi per eccellenza e comprende una vasta gamma di sfumature. Per questo motivo è la base ideale per tante manicure differenti, in grado di adattarsi non soltanto la gusto estetico di chi le indossa ma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Unghie Corallo

CheDonna.it

Un prodotto low cost che ci piace! Kiko Milano Dolce Diva Nail Lacquer 01 Fine Coral Lecolorsono on trend anche nell'estate 2021. Lo smalto in limited editon di Kiko ha un finish ...L esono le #summernails per eccellenza: cercando, infatti, questo hashtag su social come Instagram e Pinterest troverete una lunghissima serie di foto di, principalmente in ...La nails Estate 2021 celebra i colori pastello ma anche quelli fluo in tutte le loro nuances e sfumature: è il momento d'osare!Sei pronta a trasformare le tue unghie per l'estate 2021? In questo articolo parleremo dei colori più in voga, del tipo di ...