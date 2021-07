Un'altra giornata d'inferno sull'autostrada A14: due ore per fare 20 chilometri (Di domenica 4 luglio 2021) FERMO - Due ore per percorrere appena venti chilometri. Code di veicoli da San Benedetto del Tronto a Grottammare, e a sud di Pedaso; il tratto dell' autostrada A14 a Porto San Giorgio, ultimamente, ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 4 luglio 2021) FERMO - Due ore per percorrere appena venti. Code di veicoli da San Benedetto del Tronto a Grottammare, e a sud di Pedaso; il tratto dell'A14 a Porto San Giorgio, ultimamente, ...

Advertising

cosimoelettrico : Inizia un’altra lunga giornata… - UUUH_IL_LATTE : Finisce un'altra giornata del cazzo - sweetssvnflower : bene ora me ne vado perché ho sonno, domani prevedo un’altra giornata di contenuti. Buonanotte?? - C1946d : Complimenti all’ACR Messina per la promozione in Serie C in virtù della vittoria per 3-1 nell’ultima giornata di ca… - 95IDLETAN : un’altra giornata senza soojin -