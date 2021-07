Selvaggia Lucarelli: l’omaggio ad un posto “magico” (Di domenica 4 luglio 2021) Selvaggia Lucarelli da quando è stato finalmente possibile muoversi tra una regione all’altra si è dedicata alla scoperta delle bellezze della nostra penisola. In particolare in questi ultimi giorni la giornalista è stata tra la Liguria e il Piemonte e ha raccontato i meravigliosi luoghi che ha visto. Selvaggi Lucarelli durante il difficile periodo vissuto a causa della pandemia aveva ribadito più volte di non vedere l’ora di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 4 luglio 2021)da quando è stato finalmente possibile muoversi tra una regione all’altra si è dedicata alla scoperta delle bellezze della nostra penisola. In particolare in questi ultimi giorni la giornalista è stata tra la Liguria e il Piemonte e ha raccontato i meravigliosi luoghi che ha visto. Selvaggidurante il difficile periodo vissuto a causa della pandemia aveva ribadito più volte di non vedere l’ora di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

clairecolella3 : Io che attendo un post di Selvaggia Lucarelli su Imen Jane & co - Marco02839896 : RT @Libero_official: La #Lucarelli attacca Concita #DeGregorio, il commento di Pietro #Senaldi: 'Cara Selvaggia, ecco perché non condurrai… - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli: innamorata della Liguria - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli dà della 'gatta morta' a Concita De Gregorio: 'Non ha colpito a caso', sospetto sulla vera moti… - tutto_travaglio : #Gaia Tortora, lite con Selvaggia Lucarelli e il 'Fatto': 'Ripassate il codice penale', 'Titolano tutti così' -… -