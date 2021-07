Migranti | robot Guardia Costiera cercherà dispersi naufragio

Advertising

infoitinterno : Migranti: naufragio Lampedusa, robot ricercherà dispersi - NewSicilia : Lo strumento tecnologico potrebbe presto essere impiegato per approfondire le ricerche #Newsicilia - IlFattoNisseno : Migranti: naufragio Lampedusa, robot ricercherà dispersi -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti robot

Ilper la ricerca dei 9 dispersi del naufragio, avvenuto fra Lampedusa e l'isolotto di Lampione ... Il barcone, dopo essersi ribaltato e dopo aver fatto finire in acqua tutti iche vi ...Il sottofondo musicale della sigla di Jeegd'acciaio, il famoso eroe dell'omonimo manga ... nel 2015, epoca in cui decine dioccuparono la scogliera dei Balzi Rossi, alla frontiera di ...Il barcone si sarebbe adagiato a 60/70 metri di profondità. Nel naufragio hanno perso la vita 7 donne delle quali una incinta di due mesi ...LAMPEDUSA – Il robot per la ricerca dei 9 dispersi del naufragio, avvenuto fra Lampedusa e l’isolotto di Lampione lo scorso 30 giugno, dovrebbe essere operativo a partire da martedì. Il barcone, dopo ...