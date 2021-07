“È un inferno”. Fiamme e devastazione ovunque. Corsa contro il tempo per fermare il rogo, già 4 i morti (Di domenica 4 luglio 2021) Sono immagini scioccanti quelle che arrivano da Cipro. Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato a partire dalle 2 di notte di sabato 3 luglio nella foresta di Troodos, nella parte meridionale di Cipro. Le Fiamme, complice il gran caldo di questi giorni, hanno imperversato nel quartiere di Arakapas, a nord della città portuale di Limassol. Poi hanno coinvolto altri villaggi, addirittura una dozzina. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Interno Nicos Nouris ci sono quattro vittime. I corpi carbonizzati sono stati ritrovati vicino al villaggio di Odos, nel distretto di Larnaca. Potrebbe trattarsi dei quattro cittadini egiziani dispersi da sabato. Vento e alte ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 luglio 2021) Sono immagini scioccanti quelle che arrivano da Cipro. Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato a partire dalle 2 di notte di sabato 3 luglio nella foresta di Troodos, nella parte meridionale di Cipro. Le, complice il gran caldo di questi giorni, hanno imperversato nel quartiere di Arakapas, a nord della città portuale di Limassol. Poi hanno coinvolto altri villaggi, addirittura una dozzina. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Interno Nicos Nouris ci sono quattro vittime. I corpi carbonizzati sono stati ritrovati vicino al villaggio di Odos, nel distretto di Larnaca. Potrebbe trattarsi dei quattro cittadini egiziani dispersi da sabato. Vento e alte ...

