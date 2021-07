Vince il Brasile con Paquetà! Show di Lapadula col Paraguay (Di sabato 3 luglio 2021) Vince il Brasile contro il Cile, decisivo il gol di Paqueta al 46?. Poi i verdeoro reggono anche con l’uomo in meno a causa dell’espulsione di Gabriel Jesus. Brasile in semfinale. Stessa sorte anche per il Perù, che batte il Paraguay dopo i calci di rigore. Il match si era chiuso sul 3-3. Che gara è stata Perù-Paraguay? Nel primo quarto di finale di questa Coppa America va in scena uno spettacolare Perù-Paraguay. A passare in vantaggio sono i paraguaiani dopo appena undici minuti di gioco grazie alla rete di Gustavo Gomez. Il Perù reagisce allo svantaggio e torna in gara al 21? ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021)ilcontro il Cile, decisivo il gol di Paqueta al 46?. Poi i verdeoro reggono anche con l’uomo in meno a causa dell’espulsione di Gabriel Jesus.in semfinale. Stessa sorte anche per il Perù, che batte ildopo i calci di rigore. Il match si era chiuso sul 3-3. Che gara è stata Perù-? Nel primo quarto di finale di questa Coppa America va in scena uno spettacolare Perù-. A passare in vantaggio sono i paraguaiani dopo appena undici minuti di gioco grazie alla rete di Gustavo Gomez. Il Perù reagisce allo svantaggio e torna in gara al 21? ...

Advertising

infoitsport : Copa America: Brasile vince contro il Cile e accede alle semifinali - CalcioPillole : #CopaAmerica: #Brasile vince contro il #Cile e accede alle semifinali grazie al gol di Lucas Paqueta. La nazionale… - sapere_studio : @CafeGeopolitico La coppa sarebbe in Argentina e Colombia. I due hanno rifiutato, uno per motivi politici e l'altro… - implacata : Brasile vs Chile chi vince? - VrBlueandyellow : Ad oltranza il Perú vince e si qualifica alla semifinale di #CopaAmerica. Nel Paraguay decisivo l'errore di Espinol… -