Euro 2020 a Wembley: l’Ue teme la variante Delta. I media a Londra vedono complotti e attaccano la Merkel: “Vuole rovinarci la finale” (Di sabato 3 luglio 2021) La vera gara in questi Europei di calcio è tra il pallone e la pandemia. E a prescindere dalle squadre in campo, per i britannici il punteggio sarà deciso ai rigori il giorno della finale a Wembley, sotto gli occhi del resto d’Europa tra tifo e paure per il diffondersi dell’aggressiva variante Delta che ha uno dei suoi focolai più preoccupanti nel Regno Unito. La cancelliera Angela Merkel, contraria a uno stadio che per le semifinali e la finale sarà riempito da 60mila tifosi (cioè il 75% della capienza), ha incontrato il primo ministro Boris Johnson per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) La vera gara in questipei di calcio è tra il pallone e la pandemia. E a prescindere dalle squadre in campo, per i britannici il punteggio sarà deciso ai rigori il giorno della, sotto gli occhi del resto d’pa tra tifo e paure per il diffondersi dell’aggressivache ha uno dei suoi focolai più preoccupanti nel Regno Unito. La cancelliera Angela, contraria a uno stadio che per le semifinali e lasarà riempito da 60mila tifosi (cioè il 75% della capienza), ha incontrato il primo ministro Boris Johnson per ...

