Xavi | “Il Barcellona ha bisogno di Messi Leo rinnoverà”

(Di venerdì 2 luglio 2021)Hernández, ex centrocampista dele oggi allenatore dell’Al-Sadd, ha rilasciato un’intervista a Marca dove si è soffermato sul futuro di Lionelche è attualmente svincolato. “Vedremo come sarà la situazione. Lo vedo felice al. Tutto indica chee penso che se lo meriti. Ilhadi Leo e Leo hadele in pochi giorni lo farà. Lo farà. Cerca la sua felicità e questo è a. Sono sicuro che”. FOTO: Twitter Al ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Xavi Barcellona

L'esperienza al, però, si è chiusa dopo una stagione in cui la squadra non rispondeva ... basta riavvolgere il nastro: prima la decisione di mettere in secondo piano, scavalcato nelle ...In questo modo, Granado riscatta la caduta didove aveva perso punti importanti dopo ...155.3 +6.652 11 5 19 Corentin PEROLARI FRA Tech 3 E - Racing Energica 155.3 +6.836 12 4 18...Luis Enrique è sempre stato coraggioso in ogni sua scelta. Da calciatore lascia il Real Madrid per il Barcellona per vincere tanto ...Andrea Stramaccioni è pronto a sedersi sulla panchina dell’Al Gharafa. Il tecnico romano ex Inter avrebbe firmato la notte scorsa un contratto biennale con il club qatariota a cifre a dir poco faraoni ...