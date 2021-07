Le entrate dei minatori di Bitcoin ed Ethereum sono diminuite a giugno (Di venerdì 2 luglio 2021) Le entrate generate dai minatori di Bitcoin ed Ethereum si sono drasticamente ridotte a giugno, in conseguenza alle misure repressive in Cina riguardo le attività minerarie. I minatori di Bitcoin ed Ethereum hanno vissuto un mese difficile a giugno, grazie alla repressione delle attività minerarie in Cina e al calo dei prezzi delle criptovalute. Ciò ha provocato un drastico calo delle entrate generate dai minatori di criptovaluta. I minatori di Bitcoin ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 2 luglio 2021) Legenerate daidiedsidrasticamente ridotte a, in conseguenza alle misure repressive in Cina riguardo le attività minerarie. Idiedhanno vissuto un mese difficile a, grazie alla repressione delle attività minerarie in Cina e al calo dei prezzi delle criptovalute. Ciò ha provocato un drastico calo dellegenerate daidi criptovaluta. Idi...

