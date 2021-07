F1, Lance Stroll: “Uno dei fattori chiave di questo week-end sarà la gestione delle gomme” (Di venerdì 2 luglio 2021) Lance Stroll esprime il proprio parere al termine delle prove libere del Gran Premio d’Austria, nono atto del Mondiale F1 2021. Il canadese di casa Aston Martin ha concluso al quarto posto la FP2 con un 399 millesimi di ritardo dall’inglese Lewis Hamilton (Mercedes). L’ex alfiere della Racing Point ha affermato alla propria squadra: “E’ stata una buona giornata per noi. Ho avuto qualche problema in mattinata, ma penso che siamo riusciti a mettere insieme tanti giri puliti. Abbiamo raccolto molti dati. Il compagno di box del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel ha continuato dicendo: “Uno dei fattori ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021)esprime il proprio parere al termineprove libere del Gran Premio d’Austria, nono atto del Mondiale F1 2021. Il canadese di casa Aston Martin ha concluso al quarto posto la FP2 con un 399 millesimi di ritardo dall’inglese Lewis Hamilton (Mercedes). L’ex alfiere della Racing Point ha affermato alla propria squadra: “E’ stata una buona giornata per noi. Ho avuto qualche problema in mattinata, ma penso che siamo riusciti a mettere insieme tanti giri puliti. Abbiamo raccolto molti dati. Il compagno di box del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel ha continuato dicendo: “Uno dei...

