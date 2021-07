5 cose che non sapevi sul nuovo Windows 11 (Di venerdì 2 luglio 2021) (Foto: Microsoft)Il nuovo sistema operativo Windows 11 di Microsoft sta raccogliendo grande interesse grazie a un nuovo look più fresco e a tante funzioni che si porta in dote. Mancano ancora diversi mesi al suo debutto ufficiale (come download gratuito), ma grazie alle versioni preview è possibile addentrarsi in ogni suo dettaglio. Ecco cinque curiosità sulla novità di Microsoft. La schermata nera della morte Non si può che partire con la famigerata schermata blu della morte ossia quella pagina che appare quando il sistema operativo va in blocco e deve essere riavviato. Con Windows 11 si passa dal blu al nero. Nelle ... Leggi su wired (Di venerdì 2 luglio 2021) (Foto: Microsoft)Ilsistema operativo11 di Microsoft sta raccogliendo grande interesse grazie a unlook più fresco e a tante funzioni che si porta in dote. Mancano ancora diversi mesi al suo debutto ufficiale (come download gratuito), ma grazie alle versioni preview è possibile addentrarsi in ogni suo dettaglio. Ecco cinque curiosità sulla novità di Microsoft. La schermata nera della morte Non si può che partire con la famigerata schermata blu della morte ossia quella pagina che appare quando il sistema operativo va in blocco e deve essere riavviato. Con11 si passa dal blu al nero. Nelle ...

Advertising

IlContiAndrea : #Carafoli 'Crediamo che #TommasoZorzi abbia un grandissimo talento per l'intrattenimento, può fare quello che vuole… - frafacchinetti : Quando ho accettato di investire in #CATGE ho chiesto 2 cose ai fondatori: - poter sovvenzionare idee, talenti o qu… - robertosaviano : Si inginocchia chi vuole rendere rispetto a chi è vittima, segnare simbolicamente il proprio impegno perché le cose… - iamfedericooo : RT @gizzo97: Di 'sti tempi ci leccavamo le ferite dopo le necessarie plusvalenze. Davvero come si fa a non dar fiducia a un chiaro upgrade… - jwy999 : davvero pensano che se scriviamo che x idol ha il cazzo grosso e che mi farei scopare io speri davvero che prima o… -