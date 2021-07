Temptation Island, Guendalina Tavassi svela un clamoroso retroscena su Tommaso (Di giovedì 1 luglio 2021) Ieri sera ha avuto inizio Temptation Island, il reality estivo di Mediaset che testa la fedeltà delle coppie. Edizione 2021 Si tratta della decima edizione, nona se escludiamo la prima stagione, quando il nome del programma era "Vero amore" e la conduzione era affidata a Maria de Filippi. La precedente edizione (autunno 2020) è stata l'unica condotta da Alessia Marcuzzi; tutte le altre, compresa la corrente, da Filippo Bisciglia. I protagonisti della prima puntata del 2021 sono stati senza dubbio Tommaso e Valentina, tra cui ci sono 19 anni di differenza. Il 21enne ha già ottenuto l'antipatia di moltissime telespettatrici del programma ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 1 luglio 2021) Ieri sera ha avuto inizio, il reality estivo di Mediaset che testa la fedeltà delle coppie. Edizione 2021 Si tratta della decima edizione, nona se escludiamo la prima stagione, quando il nome del programma era "Vero amore" e la conduzione era affidata a Maria de Filippi. La precedente edizione (autunno 2020) è stata l'unica condotta da Alessia Marcuzzi; tutte le altre, compresa la corrente, da Filippo Bisciglia. I protagonisti della prima puntata del 2021 sono stati senza dubbioe Valentina, tra cui ci sono 19 anni di differenza. Il 21enne ha già ottenuto l'antipatia di moltissime telespettatrici del programma ...

Advertising

jvstsarah_ : RT @stanga_mattia: Chi si iscrive a temptation island con me ? Poi ci tradiamo a vicenda facendoci tutti i tentatori e le tentatrici daiiii… - whatnameisrory : RT @psychobizzle: ??| Harry e 0livia sono in Italia per partecipare come concorrenti a Temptation Island - lenaaxtomlinson : RT @psychobizzle: ??| Harry e 0livia sono in Italia per partecipare come concorrenti a Temptation Island - silviarizzo__ : RT @inlovewithfede_: Temptation Island è quel programma che mi fa capire che devo solo ringraziare se sono single - jts2late : RT @givcinto: a non guardare Temptation Island siamo rimasti io e io -