Piersilvio Berlusconi sulla D’urso | «Quel tipo di infotainment non ha più senso» Cancellati Live | Domenica Live e ridotto Pomeriggio Cinque

(Di giovedì 1 luglio 2021) Barbara D'Urso Addio ae a, rivoluzione (e riduzione) perl’ha detto a chiare lettere: dopo il Covid, Mediaset non crede più india 360 gradi, un genere che ha avuto in Barbarala sua massima esponente indi Cologno. Parlando proprio dellae dei cambiamenti della, l’AD di Mediaset ha spiegato ai ...

A spiegare tutto è statoche, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti ha commentato la decisione dell'azienda precisando di considerare Barbara D'...La reazione diha commentato così: "Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. E' lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un'ottima conduttrice che ci piace ...Si ricomincia. Le telecamere della casa più spiata d'Italia stanno per accendersi di nuovo e dopo la presentazione ufficiale dei ...Alessia Marcuzzi ha detto no a Mediaset anche per una questione di soldi, a rivelarlo lo stesso Pier Silvio Berlusconi ...