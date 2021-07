Incidente sulla Milano - Varese, muore un ragazzo di 22 anni (Di giovedì 1 luglio 2021) Brutt o Incidente sulla Milano Varese. Un ragazzo d i 22 anni Giacomo Frigerio, è morto in un Incidente sull'Autostrada A8, nel tratto tra Legnano e lo svincolo con la A9 (direzione Milano), la scorsa ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021) Brutt o. Und i 22Giacomo Frigerio, è morto in unsull'Autostrada A8, nel tratto tra Legnano e lo svincolo con la A9 (direzione), la scorsa ...

Advertising

statodelsud : Incidente sulla A29 in svincolo Capaci, 48enne travolto: è grave - Pino__Merola : Incidente sulla A29 in svincolo Capaci, 48enne travolto: è grave - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente sulla A29 in svincolo Capaci, 48enne travolto: è grave - SkyTG24 : Incidente sulla A29 in svincolo Capaci, 48enne travolto: è grave - DirettaSicilia : Dramma sulla Palermo-Mazara a Capaci, uomo a piedi travolto da auto in corsa, -