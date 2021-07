Il Green Pass è pronto ad entrare in scena

(Di giovedì 1 luglio 2021) Se ne è parlato moltissimo e discusso davvero tanto. È stato protagonista delle prime pagine di quotidiani internazionali e finalmente oggi, giovedì 1 luglio, debutterà in vari Paesi europei. . WhatsApp falso sul: allarme della Polizia Postale Il: come funziona? Il

Advertising

borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - borghi_claudio : Importante aggiornamento sull'errore di traduzione del regolamento green pass. Stiamo anche indagando sulle modalit… - borghi_claudio : Sono andato a ricercare chi ha trovato l'errore di traduzione nel regolamento UE sul green pass e mi risulta sia st… - gppwood : @vonderleyen Ursula sai cosa ti dico che col green pass illegale che avete inventato,puoi pulirti il culo tu e tutt… - libesabi : RT @borghi_claudio: Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) del re… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Da oggi 1 luglio entra nel vivo l'utilizzo deldisponibile attraverso l'app IO, ma anche l'app Immuni come sul sito dedicato al certificato verde di valenza europea. Il documento potrà essere esibito in occasione di viaggi anche all'...Ok 3dose vaccino VARIANTE DELTA, MANTOVANI: 'DARESOLO DOPO DUE DOSI DI VACCINO' Con la variante Delta il, però, andrà rilasciato dopo due dosi di vaccino e ai guariti dopo una ...“La stragrande maggioranza degli Stati membri dell’Ue è già collegata al sistema” del Green pass ed “è pronta a rilasciare e verificare i certificati. Sono già stati generati più di 200 milioni di ...Per celebrare l’auspicato ritorno alla normalità, ADR sceglie una strada diversa e, per la prima volta nella storia del “Leonardo da Vinci”, si affida alla creatività di TvBoy, nome d’arte dello stree ...