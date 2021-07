Antonella Mosetti torna a parlare della figlia Asia: “Felice che non faccia più tv” (Di giovedì 1 luglio 2021) Che fine ha fatto Asia Nuccetelli? La giovanissima Asia Nuccetelli, dopo aver partecipato come concorrente alla prima edizione del Grande Fratello Vip insieme alla madre e qualche ospitata nei salotti di Barbara D’Urso, si è allontanata dal piccolo schermo. La madre, Antonella Mosetti, recentemente ha rilasciato una lunga intervista al magazine Vero, nella quale ha L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 1 luglio 2021) Che fine ha fattoNuccetelli? La giovanissimaNuccetelli, dopo aver partecipato come concorrente alla prima edizione del Grande Fratello Vip insieme alla madre e qualche ospitata nei salotti di Barbara D’Urso, si è allontanata dal piccolo schermo. La madre,, recentemente ha rilasciato una lunga intervista al magazine Vero, nella quale ha L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

gossipblogit : Aldo Montano, le dichiarazioni su di Manuela Arcuri e Antonella Mosetti - BaritaliaNews : Aldo Montano al veleno contro le sua ex fidanzata Antonella Mosetti “Con lei non ho …” - _itsmeserena : Neanche Antonella Mosetti si disegna più quella bocca lì, Floriana vedi tu #TemptationIsland - IncontriClub : Aldo Montano: “Con Manuela Arcuri ricordo solo le cose belle. Antonella Mosetti? Non abbiamo costruito qualcosa di… - gossipblogit : Aldo Montano: “Con Manuela Arcuri ricordo solo le cose belle. Antonella Mosetti? Non abbiamo costruito qualcosa di… -