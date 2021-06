Variante Delta, Lopalco: “In Uk aumentano i positivi ma non ospedalizzazioni e decessi. Il virus diventa endemico” (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Variante Delta continua a preoccupare per la sua diffusività, ma la campagna vaccinale ha certamente mitigato gli effetti nei paesi dove l’immunizzazione è diventata una priorità. In Gran Bretagna “per la prima volta, ad un aumento di tamponi positivi non corrisponde un aumento di ospedalizzazioni e decessi. In questo caso, l’ingresso della Variante Delta non sarebbe neanche stata notata se non fosse per il milioncino di tamponi giornalieri che si eseguono da quelle parti. Inutile dire che la vaccinazione è stato l’unico elemento di cambiamento fra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lacontinua a preoccupare per la sua diffusività, ma la campagna vaccinale ha certamente mitigato gli effetti nei paesi dove l’immunizzazione èta una priorità. In Gran Bretagna “per la prima volta, ad un aumento di tamponinon corrisponde un aumento di. In questo caso, l’ingresso dellanon sarebbe neanche stata notata se non fosse per il milioncino di tamponi giornalieri che si eseguono da quelle parti. Inutile dire che la vaccinazione è stato l’unico elemento di cambiamento fra ...

