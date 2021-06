Variante Delta, donna ricoverata in terapia intensiva a Padova (Di mercoledì 30 giugno 2021) Cresce la diffusione della Variante Delta di Sars-CoV-2 a Padova: dopo il caso di una donna di 49 anni ricoverata in terapia intensiva nell’ospedale cittadino, sono risultati contagiati anche il marito e il figlio. Il Sisp (Servizio di igiene e sanità pubblica) sta procedendo al tracciamento di tutti i familiari e i contatti di questa famiglia e nei luoghi di lavoro. Mentre per quanto riguarda il focolaio di Variante brasiliana, rimangono positivi i 14 residenti di nazionalità bengalese non vaccinati in un condominio, e sono 6 i ragazzini e 2 gli adulti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Cresce la diffusione delladi Sars-CoV-2 a: dopo il caso di unadi 49 anniinnell’ospedale cittadino, sono risultati contagiati anche il marito e il figlio. Il Sisp (Servizio di igiene e sanità pubblica) sta procedendo al tracciamento di tutti i familiari e i contatti di questa famiglia e nei luoghi di lavoro. Mentre per quanto riguarda il focolaio dibrasiliana, rimangono positivi i 14 residenti di nazionalità bengalese non vaccinati in un condominio, e sono 6 i ragazzini e 2 gli adulti ...

